Provincie speelt Sinterklaas en deelt 325 gratis bomen uit aan inwoners van Dessel Toon Verheijen

30 november 2019

12u35 0 Dessel De provincie Antwerpen heeft zaterdagochtend een beetje voor Sinterklaas gespeeld en heeft 325 bomen uitgedeeld in Dessel. Het was een beloning voor het deelnemen van de gemeente aan de Klimaatstrijd die het bovendien ook wist te winnen.

“Met de Klimaatstrijd daagde provincie Antwerpen haar gemeenten en inwoners uit om mee te strijden vóór het klimaat en tegen elkaar”, zegt provincieafgevaardigde jan De Haes (N-VA). “Via een digitale challenge in de gratis For Good-app, behaalden de inwoners met de kleinste ecologische voetafdruk de beste punten. De resultaten van de inwoners werden per gemeente verrekend en weerspiegelden de vorderingen van hun gemeente. Gemeente Dessel kwam uit de bus als Gemeente met de Kleinste Ecologische Voetafdruk.”

De prijs was een boom voor elke inwoner van Dessel die dat wilde. Ze konden kiezen ut de winterlinde, wintereik, veldesdoorn, boskers en appelboom. Het ging al over stevige stammen van 1,5 à 2 meter groot. Wie een boom vooraf reserveerde, kon die zaterdagvoormiddag afhalen aan de oude lokalen van de chirojongens.