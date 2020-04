Politie stelt 25 corona-pv’s op: “Steeds meer mensen die ‘recreatief’ rondrijden” Jef Van Nooten

27 april 2020

18u24 0 Dessel De lokale politie Balen-Dessel-Mol heeft de voorbije dagen 25 processen-verbaal opgesteld voor inbreuken tegen de coronamaatregelen. “We zien steeds meer mensen die ‘recreatief’ rondrijden met meerder inzittenden.”

De agenten van de politie in Mol hebben opnieuw een druk weekend achter de boeg. Van vrijdagochtend 24 april tot maandagochtend 27 april moesten ze tijdens controles op het naleven van de coronamaatregelen 25 processen-verbaal uitschrijven. “Onze ploegen merken op dat steeds meer mensen ‘recreatief’ rondrijden met meerdere inzittenden die niet tot het gezin behoren. Dit is uiteraard niet toegestaan. Het is zelfs een dubbele overtreding; op samenscholing en het maken van een niet-essentiële verplaatsing”, vertelt een woordvoerder van de politie.