Oppositiepartij D&W vraagt Raad van State om coronamaatregelen in provincie Antwerpen te vernietigen Jef Van Nooten

31 juli 2020

16u45 3 Dessel De coronamaatregelen in de provincie Antwerpen zullen al meteen onder de loep worden genomen door de Raad van State. Oppositiepartij D&W uit Dessel vraagt om de maatregelen te vernietigen. De partij vindt dat provinciegouverneur Cathy Berx haar macht misbruikt heeft om de maatregelen ook in de Kempen op te leggen.

D&W, de grootste oppositiepartij in het Kempense Dessel, trekt naar de Raad van State om de coronamaatregelen voor de provincie Antwerpen te laten vernietigen. Fractieleider Dirk Melis neemt het niet dat in de Kempense gemeenten grotendeels dezelfde maatregelen van kracht zijn, terwijl de coronacijfers daar veel lager liggen dan in stad Antwerpen. “Als er een uitslaande brand is in Antwerpen, heeft het weinig zin dat de Kempense brandweerkorpsen gaan blussen in de Kempen”, maakt Dirk Melis (D&W) de vergelijking. “We vinden dan ook dat de gouverneur haar macht heeft misbruikt door alle gemeenten en steden in de provincie over dezelfde kam te scheren en in de plaats van de burgemeesters te treden.”

Imagoschade

Volgens D&W is Cathy Berx hiermee in overtreding met de provinciewet, die haar grondslag vindt in de grondwet. “De imagoschade is enorm, niet alleen de Antwerpse stad en de rand worden nu gemeden, maar ook in de Kempen valt het toeristisch en economisch leven stil. Waarom is een inwoner van de Kempen niet gelijk met een inwoner van Limburg in een gemeente met hetzelfde aantal positieve gevallen?”

Restaurant

Dirk Melis benadrukt dat de coronacijfers in de Kempen lager liggen dan in veel andere regio’s in Vlaanderen. Waarom kunnen we in Dessel maar met vier op restaurant en hier tien kilometer verder (in Limburg, red?) nog wel met acht?, vraagt Melis zich nog af.