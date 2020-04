Ook Dessel koopt mondmasker voor elke inwoner vanaf 12 jaar Jef Van Nooten

27 april 2020

09u11 0 Dessel Het gemeentebestuur van Dessel heeft beslist om voor elke inwoner ouder dan 12 jaar een herbruikbaar mondmasker te kopen.

Net als vele andere gemeenten wacht ook Dessel een verdeling van mondmaskers door Belgische overheid niet af. De gemeente koopt zelf voor elke inwoner, vanaf 12 jaar, een herbruikbaar mondmasker. “Mondmaskers zullen een belangrijke rol spelen bij de exit-strategie. Op deze manier willen we onze inwoners maximaal beschermen. De praktische uitwerking van hoe we deze mondmaskers zullen verdelen, wordt nog medegedeeld. De effectieve verdeling gebeurt zodra we de mondmaskers in ons bezit hebben.