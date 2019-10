Nieuwe uitbater gezocht voor tenniscomplex Spinhal Toon Verheijen

07 oktober 2019

De gemeente is op zoek naar een nieuwe concessionaris voor het tenniscomplex én cafetaria Spinhal in de Pastorijstraat. De site heeft vier buitenterreinen voor gewone tennis, twee terreinen voor mini-tennis, een buitenspeeltuin, drie binnenterreinen, drie squashruimtes, een cafetaria met keuken, een bureel, berging en uiteraard het nodige sanitair. De polyvalente ruimte valt buiten de concessie. De vergoeding is vastgesteld op 3.500 euro en de termijn van de concessie loopt van 1 januari 2020 tot 31 december 2028. Kandidaten kunnen bij de gemeente het hele lastendossier opvragen en moeten zich ten laatste op 4 november per brief kandidaat stellen. Meer info via nele.geusens@dessel.be.