Nieuwe Octopuspalen voor meer verkeersveiligheid aan scholen Jef Van Nooten

02 september 2019

12u26 0 Dessel De gemeente Dessel werkt aan een ‘Octopusplan’ om de schoolomgevingen kindvriendelijker te maken. Als eerste stap werden Octopuspalen geplaatst. Wie een mooie foto bij zo’n paal maakt, kan een prijs winnen.

Ook in Dessel trokken maandagochtend weer honderden kinderen naar school. Het gemeentebestuur ijvert voor verkeersveiligheid rond de schoolomgevingen. De voorbije twee weken werden daarom Octopuspalen geplaatst in de buurt van Desselse scholen. “Deze palen staan telkens aan de in- en uitgang van de schoolomgeving. Op deze manier worden de automobilisten aangemaand om hun rijgedrag aan te passen”, klink het. “Op vraag van de oudercomités van de vier Desselse scholen en in samenwerking met de Voetgangersbeweging werkt de gemeente Dessel aan een Octopusplan. Zo willen we de schoolomgevingen kindvriendelijk maken. Als eerste stap in de uitvoering van dit Octopusplan werden nu de palen geplaatst.”

Om de plaatsing van de palen in de kijker te zetten, organiseert de gemeente een fotoactie op Facebook. “De Desselse schoolkinderen worden uitgedaagd om een leuke foto aan een paal in de buurt van hun school te nemen. Deze kunnen ze via Facebook-bericht aan de gemeente Dessel versturen. Uit de inzendingen wordt op vrijdag 13 september een winnaar gekozen.”