Nieuwe gadgets voor SAS4-Toren: chocolaatjes en ballonnen Jef Van Nooten

29 mei 2019

14u19 0 Dessel De gemeente Dessel is fier op de SAS4-Toren. Met ballonnen en chocolaatjes lanceert het gemeentebestuur twee gadgets rond de toren.

“Met de gadgets willen we de bezoekers verrassen en een tastbare herinnering bieden aan hun bezoek aan onze gemeente”, klinkt het. “Voor de kleinsten hebben we mooie ballonnen in allerlei kleuren. De lekkerbekken onder ons kunnen chocolaatjes kopen. Elk chocolaatje is bedrukt met een prachtige afbeelding van de toren.”

De chocolaatjes kosten 4 euro voor acht stuks. De gadgets zijn verkrijgbaar aan de SAS4-toren en aan het van AC De Plaetse.