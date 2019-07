Moeder van Kris Van Dijck: “Schandalig, ik ben boos op alle roddelaars” Wouter Demuynck

11 juli 2019

21u14 12 Dessel Terwijl haar zoon donderdag in het oog van de storm zat, dronk de moeder van Kris Van Dijck, Olga Minnen, een koffie op een terras in hartje Dessel. De beschuldigingen aan het adres van haar zoon zitten haar hoog.

“Ik ben boos op alle roddelaars. Dit doen ze gewoon uit jaloezie. Kris wordt op handen gedragen: vroeger als leerkracht en nu als burgemeester. Hij krijgt niet voor niets meer dan de helft van de stemmen met zijn partij in Dessel. Van wie de aantijgingen ook komen: zij zullen hun straf wel krijgen, want dit is schandalig”, aldus een ontstemde Olga Minnen.

Nadat Van Dyck vorige week een ongeval had veroorzaakt met een glaasje te veel op, kreeg hij de suggestie om een revalidatiecentrum te bezoeken. Ook dat is bij Olga in het verkeerde keelgat geschoten. “Alsof hij niet weet wat een gehandicapte is. Zijn eigen vader was 40 jaar gehandicapt en heeft jarenlang zenuwpijn gehad. Toen Kris op 31-jarige leeftijd voor het eerst burgemeester werd, heb ik hem raad gegeven. ‘Rijke en intelligente mensen vinden hun weg wel. Het is voor de zwakkeren dat je moet klaarstaan’, zei ik. Dat doet hij ook: voor alles en iedereen staat hij hier klaar.”