Metalfans warmen zich in SunParks op voor Graspop In totaal 3.000 bezoekers verkiezen vakantiepark boven festivalcamping Jef Van Nooten

18 juni 2019

14u56 0 Dessel Terwijl in Dessel de laatste hand wordt gelegd aan het festivalterrein voor Graspop, maakt ook SunParks in Mol zich op voor de Graspop-drukte. Drieduizend metalfans palmen deze week het vakantiepark in. De meeste bezoekers arriveren donderdag, maar een paar honderd metalfans verblijft er de hele week. “In afwachting van het festival amuseren we ons in het subtropisch zwembad”, klinkt het.

De combinatie lijkt niet voor de hand te liggen: ruige metalfans vol tattoos die als een blij kind de glijbanen naar beneden glijden in een subtropisch zwemparadijs. Toch is het een tafereel dat nog de hele week te bewonderen is bij SunParks Kempense Meren in Mol. Het vakantiepark besliste enkele jaren geleden om in te spelen op het succes van de Graspop Metal Meeting in Dessel. Sindsdien verandert het vakantiepark ieder jaar rond deze tijd in een Metal Park. In totaal 3.000 bezoekers van Graspop boekten er een slaapplaats. De 509 vakantiehuisjes en 51 hotelkamers van SunParks Kempense Meren zijn daarmee volgeboekt deze week. Dat het vakantiepark vele kilometers van het festivalterrein ligt, deert hen niet. SunParks legt shuttlebussen in om de metalfans van en naar de Graspop-weide te brengen.

De meeste metalfans arriveren pas donderdag in SunParks. Ze verblijven er voor de duur van het festival. Een paar honderd Graspop-bezoekers kozen er voor om al enkele dagen eerder te komen, en het festival zo te koppelen aan een week vakantie in SunParks. “Dit is het vierde jaar op rij dat wij hier verblijven”, vertelt Lawrence Plumb uit Wiltshire in Engeland.. Hij zakte samen met zijn echtgenote Alison en kameraad Brett Stevens naar SunParks af. “Vroeger verbleven we op de camping, maar daar vonden we het toch was smerig. Hier hebben we een mooie en comfortabele accommodatie ter beschikking. Ook de sfeer is hier super. En nog een voordeel: hier verblijven weinig Engelsen.” (lacht) Op Graspop kijkt het trio vooral uit naar de optredens van Clutch en Disturbed. Bij het binnengaan van het zwemparadijs toont Brett ons trots zijn tattoo van Disturbed. “In afwachting komen we hier zwemmen, genieten we van de zon, …. Een ideale opwarmer voor Graspop.”

Dat Graspop metalfans uit heel Europa naar de Kempen lokt, blijkt wanneer we even later op drie Spanjaarden botsen. Ook zij slenteren al keuvelend door het vakantiepark. “We zijn hier maandag aangekomen”, vertellen Javier, Nigo en Daniel. “Het is de tweede keer dat we hier verblijven. Drie jaar geleden waren we erg onder de indruk van de organisatie met de shuttlebus en dergelijke. De bungalows hier zijn veel comfortabeler dan een tent op de camping. Daarvoor zijn we te oud geworden. Op deze manier kunnen we ons bezoek aan Graspop ook combineren met vakantie. We zwemmen wat, trekken er op uit om bezienswaardigheden te bezoeken, …”

De meest gehoorde reden waarom de metalfans voor een verblijf in SunParks kiezen is het comfort. Maar wat zijn dan de belangrijkste verschillen met een tentje op de camping. “Het is toch fijn dat je een normaal bed en een normale douche hebt. En misschien wel het belangrijkste: hier heb je een koelkast”, vertellen Carla Van Gemert en Cinthia Spierenburg uit het Nederlandse Rozendaal. De twee metal-vriendinnen arriveerden maandag en blijven tot volgende week maandag. Vroeger verbleven we altijd op de camping van Graspop. Totdat we vorig jaar weet kregen van dit Metal Park. Dat is ons vorig jaar reuzengoed meegevallen. De sfeer is geweldig. Wanneer je terugkomt van het festival is er altijd nog wel ergens muziek, echt gezellig. Totdat het festival begint, trekken we naar het zwembad, spelen we wat mini-golf, … We krijgen onze tijd wel gevuld.”

Voor het eerst sinds het ontstaan van de Metal Park-formule kunnen gasten hun festivalbandje ook al ophalen in SunParks zelf, zodat ze aangekomen in Dessel sneller het festivalterrein op kunnen. SunParks wil het concept in de toekomst ook aanbieden voor andere festivals in de buurt, zoals het festival Vestiville in Lommel.