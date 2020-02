Man riskeert straf omdat hij zich voordeed als agent: “Ik wou gewoon helpen bij een gevaarlijke situatie” Toon Verheijen

14 februari 2020

11u14 0 Dessel De 63-jarige P.H. uit Dessel riskeert een bestraffing omdat hij zich begin vorig jaar in Retie had voorgedaan als politieman. Hij had een chauffeur die zonder lichten reed, achtervolgd en tegengehouden. Vijf jaar geleden had de man dat ook al eens gedaan.

P.H. zag op een vroege ochtend in april vorig jaar een wagen vertrekken aan een tankstation in Retie. De bestuurder had zijn lichten niet aangedaan en P.H. vond dat gevaarlijk. Hij was er naar eigen zeggen zelfs bijna op gereden. “Hij heeft hem dan achtervolgd en is met zijn lichten beginnen knipperen”, zegt openbaar aanklaagster Catherine Dederen. “Uiteindelijk is de andere wagen gestopt, kwam het tot een discussie, maar zijn ze uiteindelijk wel verder gereden. De andere bestuurder is dan later klacht gaan indienen en via een onderzoek via de ANPR-camera’s zijn we de verdachte op het spoor gekomen.”

In burger

Enige weken later kon de politie de man tegenhouden in zijn wagen op straat. Hij droeg toen kledij die leek op politiekledij, had in zijn handschoenenkastje een politielint liggen en had een flikkerlicht in de wagen. In 2015 had de man zich ook al eens voorgedaan als politieman, maar toen had hij de pech dat de andere betrokkenen politiemannen in burger waren. Het Openbaar Ministerie vraagt nu om een alternatieve bestraffing.

Geen crimineel

Meester Ward Borgmans hoopt dat de rechter mild wil zijn. “Hij wordt hier nu bijna afgeschilderd als een crimineel terwijl hij dat absoluut niet is. Hij wilde gewoon iets doen aan de gevaarlijke situatie, omdat de andere man zonder zijn lichten aan reed. Hij is echt ziek van deze zaak. Vooral omdat de politie hem een tijd na die feiten in bijna commandostijl van de weg heeft geplukt. Hij is zelfs voor de onderzoeksrechter moeten komen. Wij vragen een straf met opschorting.”

Het vonnis volgt op 13 maart.