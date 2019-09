Kris Van Dijck krijgt 15 dagen rijverbod en 1.600 euro boete na ongeval onder invloed, geen alcoholslot Jef Van Nooten

02 september 2019

07u58 46 Dessel De politierechtbank in Turnhout heeft gewezen Vlaams parlementsvoorzitter en burgemeester van Dessel, Kris Van Dijck (N-VA), veroordeeld tot een rijverbod van 15 dagen en een boete van 1.600 euro. Begin juli veroorzaakte hij een ongeval terwijl hij onder invloed achter het stuur zat. Het gevraagde alcoholslot komt er niet.

Van Dijck was in de avond van 2 juli op café geweest. Toen hij ’s nachts naar huis reed, botste hij met zijn auto tegen een geparkeerde aanhangwagen. Hij was op dat moment nog maar zo’n twee weken voorzitter van het Vlaams Parlement.

Omdat Kris Van Dijck als burgemeester van Dessel baas is over de politiezone waar het ongeval gebeurde, werd de politie van een naburige politiezone er bij gehaald. Die nam 2,5 uur na het ongeval een alcoholtest af bij Kris Van Dijck. Op dat moment bleek hij nog 1,42 promille alcohol in het bloed te hebben.

Geen alcoholslot

Het openbaar ministerie vorderde vorige maand vijftien dagen rijverbod, een alcoholslot gedurende een jaar en 1.600 euro boete, waarvan de helft met uitstel. De politierechter volgt de vordering wat betreft het rijverbod en de boete, maar legt geen alcoholslot op.

Kris Van Dijck was twee weken Vlaams parlementsvoorzitter op het moment van het ongeval. Zijn positie werd onhoudbaar toen P-magazine op 11 juli uitpakte met een verhaal over zijn relatie met een prostituee, voor wie hij ruim vier jaar geleden bij toenmalig minister van Werk Kris Peeters (CD&V) zou zijn tussengekomen voor een uitkering bij het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen. Kris Van Dijck spreekt van valselijke beweringen en diende intussen een klacht in.

