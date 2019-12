Exclusief voor abonnees Kris Van Dijck, in 2019 van de hemel naar de hel: “Onderzoek rond laster en belaging loopt nog” Jef Van Nooten

31 december 2019

08u34 2 Dessel In december blikken we In december blikken we in 10 verhalen terug op 2019 in de Kempen. Als er één Kempenaar het jaar 2019 nooit zal vergeten, is het wel Dessels burgemeester Kris Van Dijck. Hij schopte het tot voorzitter van het Vlaams Parlement. Maar die pluimen stonden nog maar net op zijn hoed toen het ene ‘schandaal’ na het andere losbarstte.

Als Kris Van Dijck een plakboek bijhoudt met alle artikels die over hem verschijnen, kan hij voor 2019 best een boek van groot formaat aanschaffen. De burgemeester van Dessel was in de zomermaanden niet weg te slaan uit het nieuws. Eerst in positieve zin, nadien meer dan hem lief is ook in negatieve zin. Een terugblik.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis