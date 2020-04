Kinderen De Zevensprong brengen bloemen naar rusthuis Jef Van Nooten

01 april 2020

11u19 3 Dessel De kinderen die worden opgevangen in kinderdagverblijf De Zevensprong in Dessel zijn naar het woonzorgcentrum Alfons Smet in Dessel getrokken. Ze hebben er de senioren en verzorgenden letterlijk in de bloemetjes gezet.

Het initiatief kwam van kinderbegeleidster Laila Verachtert. Zij nam contact op met Bloemenland in Westerlo om te informeren of en hoeveel plantjes zij ter beschikking wilden stellen. Bert Janssens, zaakvoerder van Bloemenland, was onmiddellijk enthousiast en doneerde 60 plantjes.

De kindjes van De Zevensprong namen plaats in een grote kinderwagen om de 62 plantjes naar het woonzorgcentrum te brengen. “We willen de senioren, samen met hun verzorgenden in de bloemetjes zetten. En hopen op deze manier het verblijf weer iets aangenamer te maken. Het leverde veel lachende gezichten op, zowel bij de bewoners als bij de medewerkers.”