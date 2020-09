Kind (9) zwaargewond op weg naar school: “Gevallen met fiets en aangereden door vrachtwagen” Jef Van Nooten

17u55 0 Dessel Een 9-jarige jongen uit Dessel is maandagochtend zwaargewond geraakt bij een ongeval in de Meistraat in zijn dorp. Het kind werd er na een val met zijn fiets aangereden door een vrachtwagen.

Het ongeval in de Meistraat in Dessel gebeurde maandagochtend rond 8.30 uur. “De jongen (9) was met enkele familieleden op weg naar school en kwam op straat ten val met zijn fiets”, vertelt een woordvoerder van de lokale politie Balen-Dessel-Mol. “De vrachtwagenchauffeur kon de jongen niet meer ontwijken en er volgde een aanrijding.”

Universitair Ziekenhuis

De jongen raakte zwaargewond aan een arm. De MUG kwam bijstand verlenen bij het ongeval. Het kind zelf is naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen overgebracht.