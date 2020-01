Kebabzaak vijf dagen gesloten na controle Voedselagentschap Jef Van Nooten

15 januari 2020

13u50 6 Dessel Een kebabzaak langs de Molsebaan in Dessel heeft enkele dagen de deuren moeten sluiten na een controle van het Voedselagentschap. Maandag werd de sluiting weer opgeheven.

De eetgelegenheid in Dessel kreeg op donderdag 9 januari controleurs van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) over de vloer. Om de consument te beschermen beslisten ze om de zaak onmiddellijk te sluiten. “De aanleiding van de sluiting: inbreuken op het vlak van hygiëne, het niet naleven van de temperatuurvoorschriften en traceerbaarheid”, vertelt een woordvoerder van de politie Balen/Dessel-Pol. “Bij een zoeking in het gebouw troffen we bovendien bezwarende materialen aan. Daarop volgde een huiszoeking op een ander adres waarbij drie schapen werden aangetroffen. De dieren werden in beslag genomen.”

De verantwoordelijken van de kebabzaak hebben meteen de nodige herstellingen en aanpassingen gedaan. “Na een grondige hercontrole afgelopen maandag heeft het FAVV de tijdelijke sluiting opgeheven. Het agentschap benadrukt dat ze de zaak nauwgezet zal opvolgen”, besluit de politiewoordvoerder.