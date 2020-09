Jari Breugelmans (KFC Dessel): “Nog geen moment gedacht aan de competitie” Jef Tegenbos

20 september 2020

13u31 0 Dessel KFC Dessel heeft zich op het veld van Hoogstraten kunnen plaatsen voor de volgende ronde van de Croky Cup. In dit Kempisch bekerduel had Hoogstraten de pech dat het moest afrekenen met een resem gekwetsten. Slecht nieuws met het oog op de start van de competitie, woensdagavond op het veld van Houtvenne.

Voor Dessel was deze korte verplaatsing een ideale generale repetitie met het oog op de start van de competitie.

“Dat een bekercompetitie alle kanten uitkan heeft het verleden al meermaals aangetoond”, zegt Jari Breugelmans, verwijzend naar de moeilijke kwalificatie van één week eerder tegen het Waalse Symphorinois, waarin Stig Engelen Dessel in de slotfasen over de streep trok. “Hoogstraten had de pech dat het in enkele dagen tijd geconfronteerd werd met verschillende kwetsuren. Op dat vlak hebben we de nodige meeval gehadMaar Hoogstraten was een taaie tegenstander, die pas in de loop van de tweede helft de rol heeft moeten lossen.

Kwalificatie

Bij Dessel hebben ze meteen iets om naar uit te kijken. Vooraleer de ploegen uit 1A zich in de bekerdans mengen, wacht nog een speeldag.

“Er zitten enkele mooie affiches in de pijplijn”, weet de aanvallende flankspeler. “Het zou plezant zijn indien we opnieuw voor eigen volk mogen aantreden. In 1B zitten nog verschillende ploegen uit de streek. Alleen het lot zal een beetje de juiste kant moeten kiezen.”

Competitie

Voor Dessel begint zaterdagavond de competitie met een thuiswedstrijd tegen Mandel United.

“Ik heb eerlijk gezegd nog geen moment aan de competitie gedacht”, stelt Jari Breugelmans. “Vooral omdat er in laatste instantie nog een wijziging is opgetreden. Het wegvallen van Roeselare heeft er weer voor gezorgd dat de kalender moest aangepast worden. We zullen eveneens moeten afwachten hoe het met corona zal evolueren. Laat ons hopen dat we de competitie zonder veel problemen kunnen afwerken. De voorbije successen in de beker hebben er mee voor gezorgd dat we het goede ritme beet hebben. Dat is zonder meer een opsteker voor het grote werk dat de komende weken en maanden op de planken ligt.”