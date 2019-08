Inwoners van Dessel zijn beste klimaatstrijders Toon Verheijen

04 augustus 2019

De inwoners van Dessel werden zondagnamiddag getrakteerd op een streekmarkt omdat ze zich gekroond hebben tot klimaatkampioen van de provincie. De deelnemende inwoners van Dessel beteugelden hun ecologische voetafdruk door minder met de auto te rijden, lokale producten te degusteren, de verwarming een graadje lager te zetten. Na een jaar lang strijden voor een beter klimaat stond Dessel op de eerste plaats in de gemeenteranking. Op het Campinaplein aan het gemeentehuis werden ze getrakteerd op drie consumpties. Desselaars konden kiezen uit een ijsje van ijssalon De Boomgaard, een biertje van brouwerij De Vliet, een hamburger of een vegetarisch alternatief van Life Art Baron Wiels, een appel(sap) van fruitbedrijf Hermans, een kaaskroketje van Franken Agro of een zelfgeperst sapje met fruit van bij ons uit een Sappentrapper.

In maart 2018 daagde provincie Antwerpen haar gemeenten en inwoners uit om mee te strijden vóór het klimaat en tegen elkaar. In de Klimaatstrijd, een digitale challenge in de gratis For Good-app, behaalden de inwoners met de kleinste ecologische voetafdruk de beste punten. Gemeente Dessel werd de Gemeente met de Kleinste Ecologische Voetafdruk en district Antwerpen telde de meeste Klimaatstrijders