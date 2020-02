Inwoners kiezen zelf mee het nieuwe logo van Dessel Jef Van Nooten

10 februari 2020

13u57 3 Dessel Inwoners van Dessel kunnen zelf mee kiezen hoe het nieuwe logo van de gemeente er zal uitzien. Ze hebben daarbij keuze uit twee voorstellen. In logo 1 kan je de medeklinkers D, S en L herkennen. In logo 2 staat enkel de letter D centraal.

Een nieuw logo is nodig omdat gemeente en OCMW integreerden en nu samen het lokaal bestuur Dessel vormen. “Bij vernieuwing hoort ook een nieuwe look. Daarom steken we onze huisstijl in een nieuw jasje en kiezen we voor een nieuw logo”, klinkt het.

Ontwerper

Een ontwerper heeft twee mogelijke logo’s ontworpen. “In logo 1 werken drie figuren speels op elkaar in. Ze stellen een D, een S en een L voor. Met wat creativiteit vormen de figuren ‘Dessel’”, klinkt het. “In logo 2 staat de letter ‘D’ centraal. Een robuuste vorm waarin de vier Desselse kleuren op een kunstzinnige en creatieve manier worden samengebracht. De vormen tonen de veelzijdigheid van Dessel.”

Stembrieven

Inwoners kunnen tot 28 februari op verschillende manieren een stem uitbrengen op hun favoriete voorstel. “Op 11 februari ontvangt iedere Desselaar een flyer in de bus. Hierop staan beide logo’s met de achterliggende betekenis. Desselse inwoners kunnen hun stem laten horen door het stemformulier in te vullen en terug bezorgen”, aldus het gemeentebestuur. “Vanaf 11 februari kan je ook terecht in administratief centrum ‘De Plaetse’ en Sociaal Huis ‘De Pastorij’ om de logo’s te bekijken en te stemmen via de stembrieven ter plaatse.”

Markt

Op donderdag 13 februari tussen 14 en 16 uur staat lokaal bestuur Dessel op de wekelijkse markt in Dessel-centrum. Ook hier kan er gestemd worden op het favoriete logo. Via de website dessel.be kan je ook online een stem uitbrengen. Het nieuwe logo zal bekend gemaakt worden in de week van 16 maart.