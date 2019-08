Indringers doorzoeken kantine van tennisclub Spinnis Wouter Demuynck

09 augustus 2019

Vrijdagochtend om 5 uur werd er een inbraak in de kantine van tennisclub Spinnis in de Pastorijstraat in Dessel gemeld. De daders pleegden braak op de deur en doorzochten de kantine, maar het is nog niet duidelijk wat ze hebben meegenomen.