Inbrekers viseren vissersclub Jef Van Nooten

06 mei 2020

18u41 0

Dieven hebben ingebroken in het lokaal van een vissersclub aan Zanddijk in Dessel. Leden van de vissersclub stelden dinsdag braakschade vast aan de deur van het lokaal. De daders zijn ook binnen geweest, maar hebben op het eerste zicht geen buit gemaakt. Mogelijk zijn ze weg gevlucht toen het alarm in werking trad.