Inbrekers kloppen raam kapot om woning te doorzoeken Jef Van Nooten

17 september 2019

12u25 1

Een bewoner uit de Kloosterstaat in Dessel merkte maandagavond rond middernacht dat er was ingebroken. De bewoner was een weekend weg geweest. Toen hij thuis aankwam, bleek er een raam te zijn ingeslagen. De woning werd volledig doorzocht, maar op het eerste zicht maakten de daders geen buit.