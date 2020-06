Hevige industriebrand in Dessel: gemeentelijk rampenplan afgekondigd Jef Van Nooten

24 juni 2020

22u37 190 Dessel Bij een firma aan Stenehei in Dessel, vlakbij de grens met Retie, is woensdagavond brand uitgebroken in een bedrijf. De brand veroorzaakt een gigantische rookpluim. Het gemeentelijk rampenplan is afgekondigd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De brand is uitgebroken bij de firma Gebo aan Stenehei, een firma die al decennialang gespecialiseerd is in putboringen. Het gaat om een zwaar uitslaande brand die gepaard gaat met een grote rookontwikkeling. In de buurt zijn ook regelmatig zware knallen te horen. “Het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd", zegt Dessels burgemeester Kris Van Dijck. Slachtoffers zijn er gelukkig niet. “Het gaat om materiële schade. Er waren geen mensen in de buurt.”

Aan de inwoners van verscheidene gemeenten wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Door de wind krijgen vooral Kasterlee en Geel-Ten Aard een groot deel van de rookpluim te verwerken. Maar ook tot in Mol en Turnhout is de rookpluim te zien. En zelfs in Olen wordt een rubbergeur waargenomen. “De brand gaat gepaard met vrij veel rookhinder. Aan de bewoners van Kasterlee en omstreken wordt er gevraagd om eventueel ramen en deuren dicht te houden”, verspreidde politieregio Turnhout via sociale media.

De N118 tussen Geel en Retie is door de brand afgesloten voor het verkeer.

Later meer.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.