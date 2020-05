Handrem vergeten: auto rolt in vijver Wouter Demuynck

10 mei 2020

17u11 8 Dessel In Dessel is zondagochtend een wagen in het water van de Oude Zandput, ook wel gekend als de Surfput, aan Sas 4 beland. De chauffeur bleek vergeten te zijn zijn handrem op te zetten.

Enkele wandelaars merkten zondagochtend ter hoogte van de Nieuwedijk in Dessel, vlak aan de grens met Mol, dat een wagen in de vijver lag te drijven en verwittigden de hulpdiensten. Onder meer de MUG en een duikteam van de brandweer kwamen ter plaatse omdat eerst gevreesd werd dat de bestuurder nog in de wagen zat, maar de auto bleek leeg te zijn.

Wat later dook de bestuurder op. Hij had zijn wagen vlakbij de vijver geparkeerd en was nadien te voet vertrokken. Daarbij vergat hij evenwel zijn handrem op te zetten, met alle gevolgen van dien.