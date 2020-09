Grootste drijvende zonnepark in België is klaar: “17.250 panelen op een plas naast fabriek van Sibelco” Jurgen Geyselings

08 september 2020

14u02 1 Dessel Het grootste drijvende zonnepark in België is klaar en het ligt op een plas aan de grens van Dessel met Mol. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) kreeg dinsdagvoormiddag de eer om het allerlaatste zonnepaneel toe te voegen.



Daar waar het bij de start van een belangrijk bouwproject het doorgaans de eerste steen is die in de belangstelling komt te staan, was het op dinsdagvoormiddag het allerlaatste zonnepaneel dat met alle aandacht ging lopen bij de in werking stelling van het grootste drijvende zonnepark van België. Het park Floating PV werd gebouwd op zandgroeve ‘De Schans’ van Sibelco op de grens van Dessel en Mol. Naast de vissers en de aanwezige surfclub die al jaren gebruik maken van ‘De Schans’ drijven er vanaf nu maar liefst 17.250 zonnepanelen op het water die jaarlijks het gebruik voor 2.000 gezinnen produceren. Er werd gebruik gemaakt van dubbelzijdige zonnepanelen waarbij ook de onderkant van de panelen, door de weerkaatsing van het water energie zal opwekken.

Met dit project wordt geen nieuwe ruimte ingenomen en de stroom wordt 80 procent lokaal verbruikt, dergelijke projecten wil de Vlaamse regering voluit steunen Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA)

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) kreeg de eer om eigenhandig het allerlaatste zonnepaneel op zijn plek te leggen. “Het feit dat de installatie operationeel is in 2020 is een opsteker voor de Vlaamse doelstellingen inzake hernieuwbare energie”, vertelt ze. “Tenslotte hebben de zonnepanelen een gunstige ligging. Er wordt geen nieuwe ruimte ingenomen en de stroom wordt voor 80 procent lokaal verbruikt door de fabriek van Sibelco. Dergelijke projecten wil de Vlaamse regering voluit steunen. Floating PV zal ook metingen uitvoeren en haar resultaten delen met het Vlaams Energieagentschap. Dit mooie project stelt me hoopvol naar de toekomst toe, vandaar ook een dikke dankuwel aan iedereen die hieraan meewerkte.”

“Sibelco is door haar zandontginning eigenaar van heel wat grote groeves”, zegt Bart Van Herck, country manager van Sibelco Belgium. “De groeve, De Schans, is zeventig hectare groot. De ligging vlakbij de fabriek maakt de site perfect geschikt om het project samen met ons uit te werken. Met de opstart van dit drijvende zonnepanelenpark zal onze fabriek voor 55 procent op hernieuwbare energie draaien, geleverd door zon en wind samen.” Vlakbij de fabriek verschenen in het verleden reeds drie grote windmolens waarmee een eerste stap gezet hebben in duurzame energie bij Sibelco. “Het idee van het zonnepanelenpark leefde al een tiental jaren bij ons, tot we uiteindelijk in 2017 de juiste partners hiervoor vonden en de uitwerking ervan begon.”

Vanaf oktober groene stroom

De aandeelhouders LRM, Group Machiels, Luminus en Sibelco zelf zijn positief over de vooruitgang van de werken. De bouw ging van start in maart en heeft ondanks de coronacrisis geen vertraging opgelopen. Deze maand nog worden alle technische aansluitingen afgewerkt en in oktober zal de installatie haar eerste groene stroom produceren.

De meerwaarde en het belang van plassen als deze kunnen niet worden overschat voor opwekking van hernieuwbare en duurbare energie Provinciegouverneur Cathy Berx

Tot slot komt provinciegouverneur Cathy Berx nog aan het woord tijdens de officiële plechtigheid. “Initiatieven als deze helpen de provincie om haar doelstellingen op het vlak van klimaatneutraliteit te helpen verwezenlijken”, zegt ze. “Dit drijvende zonnepark maakt optimaal en multifunctioneel gebruik van de mogelijkheden die plassen als deze bieden voor de natuur, maar ook voor de opwekking van hernieuwbare en duurzame energie. De meerwaarde en het belang ervan kunnen niet worden overschat.”