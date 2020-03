Graspop Metal Meeting gaat door zoals gepland: “Onze voorbereidingen blijven doorlopen” Toon Verheijen

18 maart 2020

15u06 117 Dessel De organisatie van Graspop Metal Meeting in Dessel kreeg de voorbije dagen heel wat (verontruste) vragen over de (verjaardags)editie van dit jaar, maar het festival gaat gewoon door zoals gepland. “We kijken ernaar uit jullie deze zomer te zien”, klinkt het bij de organisatie.

Graspop Metal Meeting vindt plaats van 18 tot 21 juni. Ondanks dat er in Engeland al een groot festival is afgelast, zijn ze er in de Kempen nog gerust in. “Graspop Metal Meeting 2020 gaat door zoals gepland”, zegt Peter Van Geel. “We kijken ernaar uit jullie te zien deze zomer. Wij monitoren alles van nabij. De veiligheid van artiesten, fans en medewerkers is altijd onze grootste prioriteit.”

Begrip

GMM heeft begrip voor de vele vragen. “We begrijpen ieders bezorgdheid. Het is echter moeilijk om antwoord op jullie vragen te geven. Dit is een nieuwe situatie, voor elkeen van ons. De voorbereidingen zijn lopende en worden verdergezet. In aanloop naar het festival vergaderen we regelmatig met overheden en met de hulpdiensten. We volgen hun raadgevingen en instructies op.”