Graspop, het metalfestival van het volk: “Van rolstoelgebruikers tot prins carnaval, iedereen beleeft hier een hoogdag” Jurgen Geyselings

22 juni 2019

12u52 2 Dessel Op het festivalterrein aan de Stenehei in Dessel vindt Graspop dit weekend plaats onder zomerse omstandigheden. Iedere dag zakken om en bij de 50 000 muziekliefhebbers af richting het bekendste metalfestival in de lage landen. Verdeeld over een zestal podia leveren dit weekend meer dan honderd groepen hun beste gitaarwerk af. We gingen voor jullie ditmaal niet de bands bekijken en beluisteren maar legden ons oor te luister bij de festivalgangers zelf.

Rechts vooraan op het terrein bevindt zich naast de zes muziekpodia die Graspop rijk is, nog een zevende podium. Misschien zitten op dit podium wel de strafste artiesten van het ganse festivalterrein verzameld. We gingen op verkenning aan het mindervaliden podium. Hier krijgen mensen met een handicap, die gekluisterd zijn aan hun rolstoel hun plaatsje. Vanop het podium hebben de mindervaliden een perfect overzicht over het festivalterrein.

Onder de rostoelpatiënten duiken we op de opvallende metalfan Erwin Molnar. Erwin is een Limburger uit Peer en neef van de Big Brotherdeelnemer Frank Molnar. Hij draagt een Iron Maiden shirt en pet en zijn vierwieler is bestikkerd met tal van metalbands. “Ik ben dit jaar reeds voor de 22ste keer aanwezig op Graspop”, vertelt Erwin. “De allerbeste optredens die ik hier zag in de voorgaande edities zijn die van mijn favoriete groep Iron Maiden. Jammer genoeg staat de band dit jaar niet op de affiche, maar het aanbod is groot genoeg om er alweer een fantastisch metalweekend van te maken met de vrienden.” Tijdens ons gesprek met Erwin komt zijn vriend Stefaan Maes het mindervaliden podium afgerold in zijn rolstoel. Stefaan zakt net als Erwin al meer dan 20 jaar lang af richting het festivalterrein in Dessel. “Ik kom hier al vele jaren en drink gezellig pinten met de vrienden op de weide, afgewisseld met optredens die ik dan meepik vanop ons podium”, zegt Stefaan. “Samen met mijn vaste begeider, die me overal vergezeld op het terrein ben ik de talloze vrienden die hier samen met ons zijn ontzettend dankbaar voor wat ze voor mij en Frank doen. Bij deze wil ik ze toch eens effe in de kijker zetten.”

Fantastisch dat de extra’s die geboden worden aan mindervaliden op Graspop met de jaren toegenomen zijn Erwin Molnar

De talloze vrienden die Graspop samen met beide rolstoelpatiënten beleven staan in voor alle hulp die beide heren nodig hebben. Ze vergezellen de rolstoelpatiënten op het podium, brengen hen drinken en zorgen ervoor dat de honger gestild wordt. Maar de hulp gaat verder dan dit, ook helpen ze hun rolstoelvrienden bij het gaan slapen in hun tent na een lange feestnacht en wanneer de plicht roept, zakken ze samen met Stefaan of Erwin af richting de dichtsbijzijnde dixie om de heren te helpen bij hun hoognodige boodschap. “In de beginjaren dat we afzakten richting Graspop hadden we hier voor rolstoelpatiënten niks comfort”, stelt Erwin. “We zien de extra’s die geboden worden aan rolstoelpatiënten op het festival ieder jaar toenemen. Sinds kort staat er zelfs een gehandicaptentoilet vlak achter ons mindervaliden podium, handig! Leuk dat er gehoor wordt gegeven aan onze tips waarmee we richting de medewerkers van het festival trekken.”

Verder op de weide, in de buurt van de Belgium Beer Bar botsen we op een duo. Nico Goormans en Gerrit Van den Schoor, beiden uit Herenthout zakken samen al vele jaren af richting Graspop. “Ooit zakten we zelfs met een volle bus af richting het festivalterrein in Dessel om Iron Maiden aan het werk te zien” weet Nico Goormans. In hun thuisbasis Herenthout zijn beide heren bekend als een carnavalesk duo. In 2012 regeerde Nico over het stoetersdorp en ging hij als Prins Nico door het leven vergezeld van zijn nar Gerrit. “We kennen elkaar al van kindsaf”, weet Gerrit. “In de winterperiode staat bij ons alles in het teken van Karnaval. Wanneer al het karnavalgedoe achter de rug is, zoeken we terug onze roots op en genieten we van tal van metalconcerten en tellen af naar onze jaarlijkse uitstap richting Dessel.” Beide heren bieden ons een lekker biertje in de Belgium Beer Bar aan en duiken ongetwijfeld nog een lange en lastige festivalnacht in.