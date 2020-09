Gemeentepersoneel rijdt voortaan elektrisch Jef Van Nooten

29 september 2020

11u43 0 Dessel De gemeente Dessel heeft een nieuwe dienstwagen aangekocht voor het personeel. De vorige wagen was 17 jaar oud. In functie van duurzaamheid werd gekozen voor een elektrisch voertuig.

De dienstwagen van lokaal bestuur Dessel, die vooral door het personeel wordt gebruikt, dateert van 2003 en was aan vervanging toe. “Er werd gekozen voor een elektrisch voertuig. Deze elektrische wagen is duurder in aankoop dan een gelijkaardige wagen met een verbrandingsmotor, maar biedt uiterst lage verbruikskosten”, klinkt het bij de gemeente. “Een belangrijke drempel voor vele mensen om een elektrische wagen aan te kopen, is het geringe rijbereik ervan. Voor de nieuwe dienstwagen bedraagt dit echter al 450 kilometer.”