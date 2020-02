Gemeente zoekt vrijwilligers om zwerfkatten te vangen Jef Van Nooten

18 februari 2020

13u02 1 Dessel Het gemeentebestuur van Dessel zoekt vrijwilligers om de populatie zwerfkatten onder controle te houden. De vrijwilligers krijgen vangkooien ter beschikking om zwerfkatten te vangen en ze door de dierenarts te laten castreren of steriliseren.

Ook de gemeente Dessel ontsnapt niet aan de zwerfkattenproblematiek. Het gemeentebestuur startte daarom in 2015 met een zwerfkattenbeleid. “Enkele vrijwilligers zetten zich sindsdien in en vingen al 340 katten. Daarvan werden er 189 gesteriliseerd, 115 gecastreerd en 36 geëuthanaseerd”, klinkt het.

Vangkooi

Om het zwerfkattenbeleid verder te kunnen uitvoeren en de populatie zwerfkatten onder controle te houden, is de gemeente nu op zoek naar extra vrijwilligers. “Je krijgt een vangkooi ter beschikking waarmee je op locatie de zwerfkatten probeert te vangen waarna je de katten naar de dierenarts brengt voor castratie of sterilisatie. Nadien laat je de katten terug los in de omgeving waar ze gevangen zijn.”

Milieudienst

Wie een steentje wil bijdrage aan het gemeentelijk zwerfkattenbeleid van Dessel kan contact opnemen met de milieudienst van de gemeente via 014/38.99.37 of milieu@dessel.be.