Gemeente start huisbezoekenproject voor 80-plussers Jef Van Nooten

05 september 2019

13u39 0 Dessel De gemeente Dessel start een huisbezoekenproject op voor 80-plussers.

Binnen het project mogen alle mensen van 80 jaar en ouder uit Dessel die nog zelfstandig wonen en nog niet gekend zijn bij het Sociaal Huis zich aan een bezoek verwachten. “Een senioren- en zorgconsulent komt op bezoek om na te gaan of ze alle tegemoetkomingen krijgen waar ze recht op hebben”, klinkt het. “Bovendien wordt gekeken of ze weten welke hulp en activiteiten er in Dessel beschikbaar zijn.”

Desselaars bij wie een huisbezoek zal plaatsvinden, krijgen op voorhand een brief die vermeldt wanneer het huisbezoek doorgaat. De senioren- en zorgconsulent die aan huis komt, zal een legitimatiebewijs bij zich hebben.