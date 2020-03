Gemeente roept op om boodschappen te doen voor oudere buurtbewoners Jef Van Nooten

17 maart 2020

13u12 3 Dessel Het gemeentebestuur van Dessel roept haar inwoners op om boodschappen te doen voor kwetsbare en oudere mensen. Met het initiatief wil de gemeente ook vereenzaming tegengaan.

“Door de coronatijden wordt er aan kwetsbare groepen en ouderen opgeroepen om thuis te blijven en publieke plaatsen zoals supermarkten te mijden”, klinkt het. “Hierbij is het belangrijk dat we deze mensen niet aan hun lot overlaten. We kunnen hen helpen door voor hen boodschappen te gaan doen, eten te brengen of naar de apotheker te gaan.”

Affiche

De gemeente plaatste een affiche op haar website om thuis af te printen. Dat papier kan je invullen en in brievenbussen van kwetsbare personen in de buurt steken. “Of hang het op duidelijk zichtbare plaatsen zoals een raam aan de straatkant, in de lift of in de trappenhal.”

Vereenzaming

Met dit initiatief wil de gemeente ook vereenzaming tegengaan. “Geef je buur regelmatig een telefoontje of sms en vraag of alles in orde is. Laat zien dat je solidair bent met je buren en samen gaan we vereenzaming tegen.”