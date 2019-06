Gemeente informeert bevolking over beheerplan voor landschap Het Goor Jef Van Nooten

05 juni 2019

19u18 0 Dessel De gemeente Dessel organiseert op 13 juni een informatieavond over de opmaak van een geïntegreerd beheerplan voor het beschermd cultuurhistorisch landschap Het Goor.

Ook de als monument beschermde kasseiweg Grensstraat-Zanddijk en het zuidelijk aansluitend natuur- en boscomplex ’t Goor maken deel uit van het beheerplan. “De gemeente Dessel vindt het belangrijk om de bevolking te informeren over het opmaakproces van het geïntegreerd beheerplan”, klinkt het. Het studiebureau, Antea Group, zal een overzicht geven van de onderdelen waaruit een beheerplan bestaat. Verder zal er op de infoavond meer informatie gegeven worden over het plangebied zelf en zal er ruimte zijn voor vragen of eventuele aanvullingen en aandachtspunten.”

De informatieavond vindt op 13 juni om 19.30 uur plaats in de raadzaal van administratief centrum De Plaetse.