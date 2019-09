Geen alcoholslot voor Kris Van Dijck: “Geen bewijs dat alcoholpercentage hoger lag dan 1,8 promille” Jef Van Nooten

02 september 2019

13u37 0 Dessel Dessels burgemeester Kris Van Dijck moet geen alcoholslot laten installeren in zijn wagen. De politierechter in Turnhout houdt het op een geldboete van 800 euro en een rijverbod van 15 dagen. Waarom hij aan een alcoholslot ontsnapt? Volgens de rechter is het niet bewezen dat hij op het moment van het ongeval meer dan 1,8 promille alcohol in het bloed had.

Kris Van Dijck moet geen alcoholslot in zijn wagen laten installeren. Het parket had nochtans gevraagd om de ex-voorzitter van het Vlaams Parlement een jaar lang een alcoholslot op te leggen, maar de politierechter in Turnhout gaat er niet op in. Hij beperkt de straf voor de burgemeester van Dessel tot een rijverbod van 15 dagen en een geldboete van 1.600 euro. Slechts de helft van die boete Van Dijck effectief betalen.

Geen alcoholslot dus. Maar zelfs zonder alcoholslot lijkt de kans klein dat Kris Van Dijck het komende jaar met een glaasje te veel op achter het stuur van zijn wagen kruipt. Dat deed hij wel in de nacht van 2 op 3 juli. Van Dijck had toen enkele Duvels gedronken op café toen hij met even later met zijn Audi Q5 tegen een tuinomheining en een aanhangwagen botste in Dessel. Ondanks de Duvels was Kris Van Dijck niet dronken. “Het algemene voorkomen van de betrokkene is normaal”, schreven de verbalisanten daarover in het proces-verbaal. “Hij geeft de indruk licht onder invloed te zijn van drank.”

Twijfel

Hoewel van dronkenschap officieel geen sprake was, bleek Kris Van Dijck wel geïntoxiceerd. Toen hij 2,5 uur na het ongeval een alcoholtest aflegde – de politie in Balen-Dessel-Mol moesten collega’s uit Geel laten komen om de vaststellingen te doen – had hij 1,42 promille alcohol in het bloed. Dat alcoholpercentage lag ongetwijfeld hoger op het moment van het ongeval. En misschien zou hij meteen na het ongeval meer dan 1,80 promille hebben geblazen, de grens waarop een alcoholslot sowieso tot de strafmaat behoort. Maar omdat niemand met zekerheid kan zeggen hoeveel het alcoholpercentage bedroeg op het moment van de aanrijding, ontsnapt Kris Van Dijck aan het alcoholslot. “Rekening houdend met de verklaring van de beklaagde – dat hij in een plaatselijk café enkele Duvels had gedronken tussen middernacht en 2.45 uur – acht de rechtbank het evenwel niet buiten elke redelijke twijfel bewezen dat het resultaat van de ademanalyse 0,78 mg/l uitgeademde alveolaire lucht (dit komt overeen met 1,8 promille, red.) zou geweest zijn, mochten verbalisanten deze analyse meteen na het ongeval uitgevoerd hebben. De beklaagde geniet immers het vermoeden van onschuld. Mocht dit wel het geval zijn geweest, was de rechtbank principieel verplicht tot het opleggen van een alcoholslot met bijhorend omkaderingsprogramma. Het openbaar ministerie bewijst echter alleen een intoxicatie van 0,5 mg/l (1,42 promille, red.)”

Schuldinzicht

De rechtbank merkt voorts op dat het vonnis rekening houdt met het schuldinzicht van Kris Van Dijck en zijn blanco strafverleden, maar benadrukt dat een rijverbod absoluut gepast is. “Hoewel facultatief acht de rechtbank een rijverbod op zijn plaats. Alcohol vergroot manifest de kans op ongevallen, wat in deze helaas eens te meer bewezen is. De beklaagde mag zich dan ook bijzonder gelukkig prijzen dat het ongeval alleen materiële schade heeft veroorzaakt.”

Kris Van Dijck moet een schadevergoeding van 1.032 euro betalen voor schade aan een voortuin en de aanhangwagen. De burgemeester van Dessel zakte maandag niet zelf af naar de politierechtbank. Hij vroeg het vonnis telefonisch op via zijn advocaat.