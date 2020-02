Fiets gestolen Wouter Demuynck

27 februari 2020

Woensdagochtend rond 1.30 uur werd er ingebroken in een restaurant in de Bergenstraat in Dessel. Op de bovenverdieping van het pand is ook de woning gevestigd. In een aparte ruimte achteraan werd een fiets gestolen.