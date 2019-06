Festivalgangers nemen in ware metalstijl de trein naar Graspop Wouter Demuynck

20 juni 2019

19u02 0 Dessel De trein tussen Antwerpen-Centraal en Mol zat donderdag gevuld met net iets meer metalfans dan gewoonlijk. Dat heeft uiteraard allemaal te maken met het metalfestival Graspop dat komend weekend plaatsvindt in Dessel. Naast extra treinen op donderdag en maandag heeft de NMBS dit jaar nog een verrassing in petto: zes stylisten voorzien de festivalgangers immers van een gepaste metallook.

Om de festivalgangers te stimuleren om met de trein richting Graspop te reizen, biedt NMBS enkele voordelen aan. Zo is er een extra voordelig treinticket waarmee elke festivalganger voor de vaste prijs van 10 euro heen en terug naar het station van Mol kan reizen. Ook werd de capaciteit van de treinen van en naar Mol donderdag met 2.500 plaatsen verhoogd, wat ook maandag het geval zal zijn.

“Al meer dan 6.000 festivalgangers hebben dit jaar het extra voordelige treinticket voor Graspop gekocht”, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. “Ons doel is elk jaar dat voor wie de trein neemt, het festival al begint op de trein. Voor deze jongeren is de trein een veilig, comfortabel en snel vervoersmiddel naar de festivalweide. Dit jaar doen we dat met de slogan ‘Reis in stijl naar de festivals’.”

Zo waren er op de trein van donderdagochtend tussen Antwerpen-Centraal zes stylisten aan boord die de festivalgangers nog de juiste Graspoplook gaven. “We doen dit ook nog voor een aantal andere festivals: voor elk festival een andere look. Ook onze treinbegeleidster moest er trouwens aan geloven”, lacht Temmerman. “Nog nieuw dit jaar is dat we in het station van Mol tien paar sterke handen hadden om de festivalgangers te helpen met het uitladen van hun bagage.”