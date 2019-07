Extra gemeenteraad wellicht volgende week woensdag of donderdag Wouter Demuynck

16 juli 2019

12u19 1 Dessel De extra gemeenteraadszitting in Dessel rond burgemeester Kris Van Dijck (N-VA) zal normaal gezien volgende week woensdag of donderdag plaatsvinden. Dat P-Magazine maandag nog een nieuwe mail aan Van Dijck prijsgaf, verandert voor zowel de oppositie als N-VA zelf niets.

Vrijdag gaf de Desselse oppositie al de intentie aan om een extra gemeenteraadszitting aan te vragen om duidelijkheid over de situatie rond burgemeester Kris Van Dijck te verschaffen. Die aanvraag gebeurt dinsdagavond of woensdagochtend. “Daarvoor wachten we nog op antwoord van CD&V. Dat betekent dat de extra gemeenteraad normaal gezien volgende week woensdag of donderdag plaatsvindt”, aldus oppositieraadslid Dirk Melis (D&W). De extra gemeenteraad komt er sowieso aangezien D&W ook alleen al genoeg raadsleden telt om die aanvraag te doen.

Nieuwe mail

Maandag publiceerde P-Magazine op haar website nog een mail die de escortdame verstuurde naar Kris Van Dijck. Daarin bedankte ze hem voor een uitkering van de mutualiteit. “Op basis van de vorige mails zijn er enkele vragen gerezen en voor deze mail zijn die vragen niet anders. Ten eerste is de vraag vooral of de mails authentiek zijn. We gaan de burgemeester dit laten toelichten en dan zullen wij een objectief oordeel vellen”, besluit Melis.

Geen commentaar

Ook N-VA Dessel stelt zijn mening niet bij na de nieuwe gelekte mail. “Voor ons verandert dit nieuws niets en staat Kris momenteel totaal niet ter discussie. De advocaat van Kris is met de zaak bezig en dus wordt hierover verder geen commentaar gegeven”, aldus N-VA-voorzitter Ellen Verhoeven.