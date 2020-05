Europees kampioenschap BMX verplaatst naar oktober Jef Van Nooten

17 mei 2020

07u39 0 Dessel Het Europees kampioenschap BMX in Dessel is verplaatst naar 2 tot 4 oktober. Normaal zou de Desselse club BMX 2000 het EK van 9 tot 12 juli organiseren.

Off-Road club BMX 2000 uit Dessel is niet aan haar proefstuk toe met de organisatie van een EK. Ook in 2013 vond het Europees kampioenschap BMX al eens in Dessel plaats. “Door de corona crisis kan het geplande EK BMX niet plaatsvinden van 9 tot 12 juli”, vertelt voorzitter Frank Smets. “We hebben nu in samenspraak met de UEC en Belgian Cycling een nieuwe datum gevonden. De club organiseert nu van 2 tot 4 oktober 2020 het EK op ons Joël Smets BMX circuit in Dessel.”

Tijdens het Europees kampioenschap in oktober worden in totaal zeven titels toegekend.