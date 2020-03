Dringend nood aan mondmaskers voor Desselse zorgverleners Jef Van Nooten

19 maart 2020

10u45 0 Dessel De gemeente Dessel heeft dringend nood aan mondmaskers om de Desselse zorgverleners te beschermen. Het gemeentebestuur roept op om mondmaskers binnen te brengen of zelf te maken.

Het gemeentebestuur van Dessel zoekt vier types mondmaskers: FFP2, FFP3, chirurgische maskers en gelaatsmaskers in plexiglas. Wie er thuis in gesloten verpakking heeft, kan ze binnenbrengen bij Sociaal Huis De Pastorij. “Je kan aanbellen waarna je binnen kan komen in het sas. Hier staan doorschijnende opbergboxen waarin je de mondmaskers kan achterlaten.”

Zelf maken

De gemeente hoopt ook dat inwoners zelf mondmaskers maken. “Heb je er geen, maar wel tijd, zin, en creatieve vingers? Dan kan je misschien ook al helpen door er zelf te maken.” Op maakjemondmasker.be vind je info hoe je mondmaskers moet maken.