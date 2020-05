Donderdagmarkt verhuist naar Meiplein in Witgoor Jef Van Nooten

17 mei 2020

08u09 11 Dessel De donderdagmarkt in Dessel wordt vanaf 28 mei terug georganiseerd. Door de coronamaatregelen zal de markt doorgaan op het Meiplein in Witgoor en niet op de gebruikelijke plaats op het marktplein.

De Nationale Veiligheidsraad besliste recent dat goederenmarkten terug georganiseerd mogen worden. Maar omdat de eerstvolgende donderdag, 21 mei, een feestdag is, zal de eerste markt in Dessel pas op donderdag 28 mei terug doorgaan. De markt vindt dan wel plaats op een andere locatie. “De markt zal doorgaan op het Meiplein in Witgoor en niet op de gebruikelijke plaats op het marktplein”, klinkt het bij de gemeente. “Op het Meiplein kunnen we voor een vlotte circulatie zorgen en de meest veilige omgeving creëren voor marktkramers en bezoekers. Zolang deze maatregelen van kracht zijn, zal de markt dus wekelijks doorgaan in Witgoor. Zodra we terug kunnen verhuizen naar het marktplein, zullen we hierover communiceren.”

Mondmasker

Het gemeentebestuur wijst er op dat het dragen van een mondmasker verplicht is voor marktkramers en sterk aanbevolen voor bezoekers. “We roepen op om niet langer dan noodzakelijk op de markt te vertoeven en telkens de sociale afstand te bewaren.”