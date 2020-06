Dit was Graspop 2020: ludieke aftermovie doet metalfans al dromen van 2021 Jef Van Nooten

23 juni 2020

23 juni 2020

Metalfans moesten het vorig weekend zonder de 25ste editie van Graspop Metal Meeting stellen. Een ludieke aftermovie van BARST brengt je toch even in de sfeer.



Dit was Graspop 2020. Met die boodschap begint het nieuwste filmpje dat BARST online heeft gezet. BARST is een initiatief van Stinus Hannes en Bart Dirkx. Samen met Ken Berghmans organiseerden ze tijdens het weekend een mini-editie van Graspop in hun Tuin. Met alles er op en er aan: bier, tabak, een festivaltent, ….

Op de gemonteerde beelden is te zien hoe ze uit hun dak gaan op ‘Pinker’ van Fleddy Melculy. Geniet in afwachting van Graspop Metal Meeting 2021 alvast even mee van deze ‘aftermovie van Graspop 2020’.