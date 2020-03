Dieven stelen tv-toestel en... fles wijn Jef Van Nooten

16 maart 2020

18u51 1 Dessel Dieven zijn op pad geweest in Dessel. Op minstens vier plaatsen werd er ingebroken of probeerden dieven in te breken. Ze stalen een tv-toestel en een fles wijn.

Aan Hoeksken in Dessel werd een bewoner zondagochtend rond 5 uur gewekt door lawaai. Toen hij een kijkje ging nemen, stond hij oog in oog met een inbreker. “De bewoner heeft de man aangesproken, maar die is weggevlucht”, zegt een politiewoordvoerder. Een zoekactie van de politie heeft niks meer opgeleverd.

Wijn

Ook in de Hofstraat in Dessel werd zondagochtend een inbraak in een woning vastgesteld. De daders sloegen het raam van de achterdeur stuk om binnen te geraken. Ze maakten een fles wijn buit.

Achterdeur

Nog zondagochtend werd ook in de Boonhofstraat een inbraakpoging vastgesteld. Een raam en de achterdeur raakten beschadigd, maar de daders zijn niet binnen geraakt.

Televisie

Maandagochtend kreeg de politie dan nog een melding binnen vanuit de Turnhoutsebaan in Dessel. Dieven zijn er langs de achterdeur het huis binnen gedrongen. Ze maakten een televisietoestel buit.