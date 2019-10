Dieven dringen woning binnen via raam Jef Van Nooten

Bewoners van een huis aan de Molsebaan in Dessel ontdekten dinsdagnamiddag dat er was ingebroken in de woning. De daders raakten binnen door een raam te forceren. De inbrekers doorzochten de woning en gingen ervandoor met geld.