Desselse oppositie wil extra gemeenteraad over Kris Van Dijck SPS

12 juli 2019

08u17

Bron: Belga 6 Dessel De lokale partij D&W wil een extra zitting van de Desselse gemeenteraad samenroepen na het nieuws over Kris Van Dijck, die burgemeester is in de gemeente. "We willen de burgemeester alle kansen geven om de situatie correct te kaderen.”

D&W zegt ontzet te zijn over de feiten die donderdag naar boven werden gebracht door P-magazine. "Voorlopig bekijken we hoe de situatie verder verloopt, maar het is duidelijk dat we ons vragen stellen.”

"Als gemeentebestuur hebben we ook een deontologische code", zegt raadslid Dirk Melis van de partij. "Het is daarom cruciaal dat we meer tekst en uitleg krijgen van de burgemeester. Hiervoor willen we een extra gemeenteraad samenroepen waar we de burgemeester alle kansen geven om de situatie correct te kaderen zodat we objectief tot een besluit kunnen komen.”

Om een extra gemeenteraad te vragen is een derde van de leden nodig, een aantal dat D&W op eigen kracht haalt. Maandag volgt overleg met de CD&V. Michel Meeus (CD&V), de voorzitter van de gemeenteraad, is op dit moment met vakantie in het buitenland.

Veel vragen

Melis verduidelijkt dat D&W de functie van burgemeester Van Dijck op dit moment niet ter discussie stelt. “Maar onze mandatarissen krijgen wel veel vragen over de situatie. Op een extra gemeenteraad zou de burgemeester meer info kunnen geven.

De N-VA, waar Kris Van Dijck deel van uitmaakt, haalde een absolute meerderheid in 2018 en bestuurt alleen in Dessel. De D&W bracht in 2018 liberale en socialistische kandidaten samen en is de op een na grootste partij.