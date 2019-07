Desselse oppositie vraagt extra gemeenteraad aan: “Maar positie van Kris Van Dijck als burgemeester staat niet ter discussie” Wouter Demuynck

12 juli 2019

18u44 0 Dessel De Desselse lokale oppositiepartij D&W gaat dinsdag een extra zitting van de gemeenteraad aanvragen naar aanleiding van de commotie rond burgemeester Kris Van Dijck (N-VA). Ook CD&V, de andere oppositiepartij in de gemeente, zal zeer waarschijnlijk meestappen in die aanvraag. Beide partijen benadrukken wel dat de functie van burgemeester Van Dijck op dit moment niet ter discussie staat. “We willen enkel dat de burgemeester klaarheid schept over de situatie”, klinkt het.

De berichten van P-Magazine over de mogelijke uitkeringsfraude van Kris Van Dijck sloeg ook in Dessel in als een bom. Om een beter beeld van de situatie te krijgen, wil lokale partij D&W een extra gemeenteraad waar burgemeester Van Dijck meer uitleg kan verschaffen. “Gisteren (donderdag, red.) hebben we onze partijleden samengeroepen om de gebeurtenissen te bespreken”, zegt raadslid Dirk Melis. “Daaruit bleek dat onze mensen heel wat vragen en bedenkingen hebben. Daarom willen we graag verduidelijking van de burgemeester zelf. Het is niet zo dat we zijn positie in vraag stellen, maar we willen dat hij zo wat klaarheid kan scheppen over de situatie.”

Duidelijkheid

D&W had donderdag ook al contact met CD&V, de enige andere oppositiepartij in Dessel, met de vraag om de aanvraag samen in te dienen. De CD&V-leden konden echter nog niet samenzitten aangezien gemeenteraadsvoorzitter Michel Meeus (CD&V) nog op vakantie is. Maandag gaan zij in overleg. “We komen eerst nog samen, maar het is zeer waarschijnlijk dat we dinsdag samen die extra gemeenteraad gaan aanvragen”, zegt CD&V-fractieleider Paul Meynants. “Voor ons is Kris zelf niet schuldig, want er is nog geen sprake van fraude. We wachten af. Op dit moment is er geen probleem. We willen ook gewoon duidelijkheid over de situatie.”

Gesloten zitting

Die extra gemeenteraad komt er sowieso, want ook alleen heeft D&W als tweede grootste partij net het nodige aantal van een derde raadsleden om die aanvraag te doen. “Voor die gemeenteraad zien we wel af van elke vergoeding, omdat we enkel die klaarheid wensen. Onze mandatarissen krijgen immers verschillende vragen van de burgers van Dessel en ik wil niet dat ze daar suggestief op reageren. Ook hebben we gevraagd om de extra gemeenteraad in gesloten zitting te doen, want we willen er geen mediacircus van maken. Het kan zijn dat er tegen dinsdag al veel duidelijkheid is gecreëerd waardoor we beslissen die aanvraag niet te doen, maar daar vrees ik een beetje voor.”

“Niet de Kris die ik ken"

“Ik wil zeker nog benadrukken dat dit niet de Kris is die ik ken en het zou me verwonderen als er enige waarheid in de geruchten zit”, gaat Melis verder. “Op dit moment staat zijn positie totaal niet ter discussie. We volgen elk bericht dat over hem verschijnt op. Indien er sprake is dat er toch iets frauduleus is gebeurd, dan gaan we zijn positie wel in vraag stellen. Dat is nu echter niet aan de orde.”

Wanneer de extra gemeenteraad zal plaatsvinden is nog niet bekend. Aangezien de oproeping acht dagen duurt, zal dat ten vroegste op 24 juli zijn.