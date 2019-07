Desselaars reageren verrast op beschuldigingen aan adres van burgemeester Kris Van Dijck Wouter Demuynck

11 juli 2019

22u22 0 Dessel In Dessel waren de aantijgingen aan het adres van burgemeester Kris Van Dijck (N-VA) donderdag hét gespreksonderwerp op de namiddagmarkt in het centrum. De meeste inwoners zijn lovend over hun burgemeester en vinden niet dat hij moet aftreden. Al zijn er ook kritische stemmen die menen dat hij beter moest weten omwille van zijn voorbeeldfunctie.

Kris Van Dijck zit al sinds vorige zondag in het oog van de storm, toen bekend raakte dat hij enkele dagen voordien een ongeval had veroorzaakt met 1,42 promille alcohol in zijn bloed. Donderdagmiddag, op het moment dat Van Dijck als parlementsvoorzitter zijn 11 julitoespraak hield, meldde P-Magazine dat Van Dijck betrokken zou zijn bij fraude met belastinggeld voor een escortdame. In Dessel wordt er donderdag vrijwel enkel over de beschuldigingen aan het adres van Kris Van Dijck gesproken. Van Dijck is immens populair in zijn gemeente: de voorbije drie legislaturen behaalde hij telkens een absolute meerderheid. Sinds 2007 is hij er burgemeester, na het ook al één legislatuur te zijn geweest van 1995 tot 2000.

Heeft zijn imago nu een deuk gekregen? We gingen ten rade bij de Desselaars zelf. “Dit nieuws verrast me wel”, zegt Desselaar Jos Slegers. “Ik vond hem altijd een goede burgemeester. Hij is een sociale man die met de mensen praat. Dat dronken rijden: het kan eens gebeuren maar het mag niet, hé. En fraude plegen, dat is al zeker niet goed. Al vind ik niet dat hij moet aftreden.” Sommigen vinden de berichten fel overdreven. “Er wordt van een mug een olifant gemaakt”, reageert een buurtbewoonster kort.

“Dit had ik niet in hem gezien, dit komt voor mij heel onverwachts”, reageert een vrouw die liever anoniem wenst te blijven. “Hij is altijd heel vriendelijk en altijd aanspreekbaar, dus ik ben wel geschrokken van beide berichten. Dronken rijden kan eigenlijk al niet door de beugel en mogelijk fraude met belastinggeld... daar ben ik ook niet blij mee. We werken er allemaal hard voor. Of hij burgemeester kan blijven? Daar moet ik nog over nadenken.”

Lisette Geys is dan weer wat strenger voor haar burgervader. “Er zijn nog bestuurders die wel eens rijden met een glaasje teveel op, maar hij heeft wel een voorbeeldfunctie. Nu heeft hij maar een aanhangwagen geraakt, maar stel je voor als dat een van je kinderen was geweest die betrokken was bij het ongeval. Ik heb er geen plezier in dat hij nu zo in de put wordt geduwd, maar de terechtwijzing is wel terecht, vind ik. Ook eventuele fraude met die uitkering keur ik niet goed - zoiets doe je niet met belastinggeld. Volgens velen is hij een goede burgemeester, maar ik vind niet dat hij kan blijven. Als bewezen wordt dat hij met ons geld heeft gesjoemeld, dan moet hij aftreden.”