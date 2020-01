Dessel zoekt creatief talent voor pimpen van elektriciteitskasten Jef Van Nooten

21 januari 2020

12u04 3 Dessel Het gemeentebestuur van Dessel wil het straatbeeld opvrolijken door elektriciteitskasten in de gemeente te verfraaien. De werkgroep ‘Dessel, veelzijdig gepimpt’ zoekt daarvoor nog enkele creatieve geesten.

Op de hoek van de Lorzestraat en de Biezenstraat in Dessel is alvast één resultaat te bewonderen: de Beermolen en het Duvelken. Omdat op die plek vroeger twee molens stonden. Ook andere elektriciteitskasten zullen nog gepimpt worden. “De ontwerpen kunnen foto’s, bewerkte foto’s, digitale ontwerpen, tekeningen, gedichten, schilderijen, enzovoort zijn”, klinkt het bij de gemeente Dessel. “De werkgroep kiest de kasten en maakt een keuze uit de ingestuurde ontwerpen. Je werk wordt geprint op folie die op de kasten gekleefd wordt. Door middel van een QR-code krijgt de toeschouwer meer info over het ontwerp.”

Wie interesse heeft, kan contact opnemen via cultuur@dessel.be.