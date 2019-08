Dessel Swingt palmt op 31 augustus marktplein in Jef Van Nooten

13 augustus 2019

Op het marktplein in Dessel wordt op zaterdag 31 augustus de zomervakantie swingend afgesloten. Het marktfestival 'Dessel Swingt' telt twee podia.

Naar jaarlijkse traditie wordt de zomervakantie in Dessel ook dit jaar afgesloten met Dessel Swingt. Op 31 augustus zet het festival het marktplein op stelten. “Het marktfestival is opnieuw gratis toegankelijk en er is heel wat te beleven op twee podia”, klinkt het bij de organisatoren. “De Rock Classic tent staat net achter het marktplein. In de namiddag zing en swing je hier mee op de tonen van het Vlaamse levenslied, tegen de avond maken de stoelen plaats voor de dansvloer en stevige rock classics. Het hoofdpodium op het marktplein belooft een gevarieerd programma voor jong en oud.”

In de Rock Classic tent staan in de namiddag Luc Van Meeuwen, Yves Segers en John Leo op de planken. ’s Avonds stappen Revival, Swizzle, Up The Irons en Fenix op het podium. “Op het hoofdpodium pakt Dessel Swingt opnieuw uit met muziek voor jong en oud. De Roefelaars sluiten de roefel muzikaal af en warmen met Blitz het hoofdpodium op. Vervolgens maakt Jelle Cleymans en zijn El Bandido’s het marktplein onveilig met bekende meezingers. Keep on rockin’ in the free world en andere covers van Neil Young worden gebracht door Ode aan Neil Young. Met een ijzersterke bezetting geeft Guy Swinnen en co. een tweede leven aan de bekende liedjes van Neil Young. De eer om het hoofdpodium af te sluiten gaat dit jaar naar Gers Pardoel.”

Naast muziek is er ook randanimatie voorzien. De Turnhoutsebaan aan het campinaplein is tijdens Dessel Swingt verkeersvrij.