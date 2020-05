Dessel start met tweede verdeelronde van mondmaskers Jef Van Nooten

27 mei 2020

De gemeente Dessel is woensdag gestart met de verdeling van de tweede lading mondmaskers. Enkele weken geleden kregen alle gezinshoofden en studenten al een mondmasker. Vanaf donderdag worden ook filters verdeeld.

Het gemeentebestuur van Dessel heeft enkele weken geleden mondmaskers besteld voor elke inwoner vanaf 12 jaar. “Het eerste deel van deze mondmaskers hebben we enkele weken geleden verdeeld. Ieder gezinshoofd en jongeren vanaf 12 jaar tot en met 20 jaar mochten alvast een mondmasker ontvangen”, klinkt het.

Gezinsleden

Intussen zijn ook de resterende mondmaskers toegekomen bij de gemeente. De verdeling daarvan – voor de overige gezingsleden – is woensdagochtend gestart. “Deze mondmaskers zijn uitwasbaar en voorzien van een opening om een filter te plaatsen. Onze medewerkers doen hun uiterste best om alle mondmaskers deze week tot bij jullie te krijgen”, aldus nog het gemeentebestuur.

Filters

De gemeente heeft ook al filters voor 5.500 inwoners ontvangen van de federale overheid. “We verwachten de komende dagen nog heel wat filters. Maar omdat we al een vrij grote hoeveelheid in stock hebben, zullen ook deze alvast bedeeld worden vanaf 28 mei.” Iedere Desselaar zal twee filters ontvangen, deze week of één van de volgende weken.