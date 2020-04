Dessel rouwt om voormalig OCMW-voorzitter Wiske Mandelings: “Zorgdragende en betrokken vrouw” Jef Van Nooten

10u36 0 Dessel De gemeente Dessel rouwt om Wiske Mandelings. De oud-schepen en voormalig OCMW-voorzitter van Dessel overleed in de Alfons Smet Residenties. “We zullen Wiske steeds herinneren als een zorgdragende en betrokken vrouw.”

Wiske Mandelings overleed maandag op 88-jarige leeftijd. Ze werd geboren in Weelde en verhuisde als jong meisje met haar broer en ouders naar Dessel. Na haar huwelijk met Frans Peeters baatte ze jarenlang een kruidenierszaak uit aan de Meistraat. “Wiske was steeds zeer actief in het Witgoors verenigingsleven, zette in 1977 de stap naar de gemeentepolitiek en werd gemeenteraadslid”, klinkt het bij de gemeente. “Zes jaar later werd ze schepen om vervolgens zes jaar OCMW-voorzitter te zijn. Van 1995 tot 2000 was ze opnieuw gemeenteraadslid.

Zorgdragende vrouw

Bij die laatste verkiezingen was Wiske opnieuw verkozen maar stond het mandaat af aan haar schoonzoon Carlo Van Beylen die ook verkozen was. Samen zetelen mag wettelijk niet. “We zullen Wiske steeds herinneren als een zorgdragende en betrokken vrouw. Zowel voor haar gezin, de Witgoorse leefgemeenschap als voor de hele gemeente deed ze meer dan een gewone duit in het zakje. Zich engageren voor en ten dienste staan van anderen loopt als een leidraad door haar leven.”