Dessel investeert ruim 23 miljoen euro: de opcentiemen moeten daarvoor wel omhoog Jef Van Nooten

16 december 2019

21u01 4 Dessel De gemeente Dessel verhoogt de opcentiemen op de onroerende voorheffing tot 850. Daartegenover staan wel heel wat investeringen. “Deze bestuursperiode zal voor 23,1 miljoen euro geïnvesteerd worden”, zegt burgemeester Kris Van Dijck.

Om het meerjarenplan op te stellen, ging het gemeentebestuur van Dessel ten rade bij de inwoners. “Op tal van infomomenten en inspraakavonden werd de Desselaar uitgenodigd om zijn of haar zeg te doen. Van wat voor een Dessel dromen we? Dat was de insteek om het meerjarenplan 2020-2025 gestalte te geven” zegt burgemeester Kris Van Dijck.

Twee legislaturen geleden werd 14,1 miljoen euro geïnvesteerd in Dessel. Vorige legislatuur steeg dat tot 16,4 miljoen euro. “Die trend moet verdergezet worden. Want één jaar niet investeren maakt dat gebouwen en wegen verouderd geraken. Deze bestuursperiode zal voor 23,1 miljoen euro geïnvesteerd worden”, aldus nog Kris Van Dijck. “Investeringen die in het oog springen voor deze bestuursperiode zijn een nieuwe school in Witgoor, een nieuwe gymzaal voor de 520 leden van Spinfit, de heraanleg van fiets- en voetpaden, en een nieuw gescheiden rioleringsstelsel en vernieuwde bovenbouw voor weg Dessel-Witgoor.”

De personenbelasting blijft gehandhaafd op 6%. “Daardoor betaalt de Desselse belastingbetaler het minst in de Kempen. En de opcentiemen onroerende voorheffing wordt opgetrokken tot het gemiddeld niveau van de buurgemeenten: 850 opcentiemen”, besluit Van Dijck. “Samen met de inkomsten uit onze nucleaire belasting en deze op de witzandwinning kunnen we als kleine gemeente onze voet naast de grotere blijven zetten.”