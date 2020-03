Dessel heeft nieuw logo na spannende nek-aan-nekrace: burgemeester verkoos andere optie Jef Van Nooten

16 maart 2020

15u47 0 Dessel De gemeente Dessel heeft een nieuw logo. Daarin staat de letter ‘D’ centraal. De baseline ‘Natuurlijk veelzijdig’ blijft behouden. De inwoners mochten De gemeente Dessel heeft een nieuw logo. Daarin staat de letter ‘D’ centraal. De baseline ‘Natuurlijk veelzijdig’ blijft behouden. De inwoners mochten zelf mee bepalen welk logo het zou worden . “Mijn voorkeur ging naar logo 1, maar logo 2 heeft het gehaald. En in een democratie beslist de meerderheid”, zegt burgemeester Kris Van Dijck (N-VA).

Ook het gemeentebestuur van Dessel heeft de handen vol met de strijd tegen het coronavirus. Toch maakte de gemeente even tijd om het nieuwe logo voor te stellen. “Een aantal voorbereidingen werden een tijd geleden al gestart, waaronder de druk van aantal promotieflyers. Aangezien onze werking blijft doorgaan, hebben wij de lancering van het logo niet stop gezet”, klinkt het.

889 stemmen

De voorbije weken mochten alle inwoners van Dessel en de personeelsleden van het lokaal bestuur een stem uitbrengen. Ze hadden daarbij de keuze uit twee verschillende logo’s. Er kwamen 889 stemmen binnen. Een zeer nipte meerderheid van de stemmen, 454 stemmen, ging naar logo 2. “In dit logo staat de letter ‘D’ centraal. Een robuuste vorm waarin de vier Desselse kleuren op een kunstzinnige en creatieve manier worden samengebracht. De vormen tonen de veelzijdigheid van Dessel. Ze spelen levendig op elkaar in, ondersteunen elkaar, bouwen op elkaar zoals ook de Desselaars, de gemeente en het OCMW onderling doen”, klinkt het.

Baseline

De baseline ‘Natuurlijk veelzijdig’ blijft behouden in het nieuwe logo. “Dessel is een groene en landelijke gemeente, maar ook veelzijdig op het vlak van economie, vrije tijd en zorg. Door al deze troeven vinden we de slogan ‘Natuurlijk veelzijdig’ meer dan ooit van toepassing.”

Burgemeester Kris Van Dijck merkte dat beide logo’s sterk aan elkaar gewaagd waren tijdens de stemronde. Zelf verkoos hij het andere logo. “Van bij de start van lokaal bestuur Dessel was het de ambitie van ons personeel én het bestuur om naar een vernieuwde huisstijl te gaan. Een nieuwe organisatie, een nieuw gezicht, een nieuwe dynamiek”, aldus Kris Van Dijck. “Wij kregen twee creatieve voorstellen voorgeschoteld en lieten de keuze over aan de Desselaar. Geen gemakkelijke keuze want met veel deelnemers via stemformulieren en internet werd het een nek-aan-nekrace. Eerlijk, mijn voorkeur ging naar logo 1, maar het was logo 2 dat het haalde. En in een democratie beslist de meerderheid.”

Stapsgewijs

De nieuwe huisstijl en het logo zullen stapsgewijs ingevoerd worden. “Telkens wanneer nieuwe materialen, kledij of drukwerk aangekocht worden zal de wijziging plaatsvinden. We gaan dus niks weggooien.”

Attentie

Om het nieuwe logo te promoten, zit er een bon in het gemeentelijk informatieblad De Desselaar, die maandag 23 of dinsdag 24 maart in de brievenbus zit. “Met deze bon kunnen geïnteresseerden de handige herbruikbare tas komen afhalen aan het onthaal van administratief centrum ‘De Plaetse’ tijdens de openingsuren. De tassen worden echter pas vanaf 6 april ter beschikking gesteld. Hou je bon dus goed bij.”